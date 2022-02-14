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Mersin'de 10 milyon TL değerinde balina kusmuğu ele geçirildi

Mersin'de polisin düzenlediği operasyonda, daha çok kozmetik sanayiinde kullanılan ambergris adıyla bilinen yaklaşık 10 milyon TL değerinde 42 kilo 750 gram balina kusmuğu ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Mersin'de 10 milyon TL değerinde balina kusmuğu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla balina kusmuğu getirilerek pazarlanmaya çalışıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheliye ait araç ile balina kusmuğunu sakladığı belirlenen evde arama yapıldı. Aramalarda piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon TL olduğu tahmin edilen 42 kilo 750 gram ambergris ele geçirildi, şüpheli, F.A. gözaltına alındı. Emniyete götürülen F.A., savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

AMBERGRİS NEDİR?

Balina kusmuğu farklı sektörlerde kullanılan ve üretimi oldukça az olan bir madde olarak biliniyor. Balinanın ürettiği bu kısım özellikle koku sektöründe kullanılıyor. Ambergris balinaların sindirim sistemlerinde üretilen katı, mumlu bir maddedir. Kayayı andırır. Rengi siyah veya gri olabilen yanıcı ve çok değerli bir maddedir. Balinanın sindirim sisteminde üretilen bu madde, sivri ve sert cisimlerin bağırsaklarda kaymasını sağlıyor. Balinalar, bu maddeyi kusma ve dışkı ile dışarı atar.

Kaynak: Haber Kaynağı
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