  • BIST 2.482,60
  • Altın 901.922
  • Dolar 14.7731
  • Euro 15.831
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 20 °C
»

Mersin'de arı ölümleri; denizde sarı polen tabakası oluştu

MERSİN'de, sıcaklıkların artmasıyla sahil şeridinde çiçek açan ağaçlardan rüzgarla dökülen polen, denizde sarı tabaka oluşturdu. Denizdeki polen tabakasına akın eden arılar ise öldü.
Mersin'de arı ölümleri; denizde sarı polen tabakası oluştu

Mersin'de hafta sonu rüzgarlı hava nedeniyle çiçek açan ağaçlar ve bitkilerdeki polenler uçuşarak deniz suyuna karıştı. 321 kilometrelik sahil bandına sahip Mersin'de deniz suyu üzerinde sarı tabaka oluşurken, polenler dalga nedeniyle kıyıya kadar sürüklendi. Kıyıya yakın bulunan kolonilerdeki arılar da polen ve tuzlu deniz suyuna yönelince binlercesi öldü.

Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, hem polenin hem de tuzlu suyun arılara cazip geldiğini belirterek, "Mevsime bağlı bölgemizde olarak bir polen akımı mevcut. Ne yazık ki polen rüzgarla birlikte denize uçtu. Bu da deniz üzerinde polen tabakası oluşturdu. Dalga ile birlikte kıyıya vuran polen arılarda bir yanılgıya sebep oldu. Hem tuzlu su hem de polen kokusu olması arılar da cazip bir durum oluşturuyor. Mevsim geçişlerinde bunun yaşanması normaldir. Uzun vadede arıda ciddi hasar verecek bir şey değildir" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya'da otobüsün altında kalan patenli çocuk öldü25 Nisan 2022 Pazartesi 18:59
  • Edremit'te traktör devrildi, sürücü yaralandı, eşi öldü25 Nisan 2022 Pazartesi 18:59
  • Kamyon, özel halk otobüsüne çarptı: 9 yaralı25 Nisan 2022 Pazartesi 18:02
  • Şanlıurfa’da devrilen TIR’daki şekerleri yoldan topladılar25 Nisan 2022 Pazartesi 17:04
  • Minibüs altında kalan 2 yaşındaki Doruk, hastanede öldü25 Nisan 2022 Pazartesi 16:07
  • Kalp krizinden ölen polis memuru, Tokat'ta toprağa verildi25 Nisan 2022 Pazartesi 16:06
  • Hac ve Umre Kurulu duyurmuştu: Tercihler bugün başladı25 Nisan 2022 Pazartesi 13:31
  • Taksim Metro İstasyonu'nda yangın24 Nisan 2022 Pazar 23:22
  • Alaşehir'deki orman yangını kontrol altına alındı24 Nisan 2022 Pazar 21:33
  • Sarıyer'de İETT otobüsü 15 araca çarptı: 4 yaralı24 Nisan 2022 Pazar 20:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti