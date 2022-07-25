Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanlık alanda, gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve personel sevk edildi.
Ekipler, sabah saatlerinde de 2 helikopterle havadan söndürme çalışmalarına başladı.
Sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere müdahalede güçlük çeken ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.
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