  • BIST 2.041,35
  • Altın 796.47810
  • Dolar 13.838
  • Euro 15.6817
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 7 °C
»

Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kızın cenazesi defnedildi

Mersin'in Toroslar ilçesinde, eski nişanlısının silahla saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 25 yaşındaki genç kızın cenazesi, toprağa verildi.
Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kızın cenazesi defnedildi

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Raziye Oskay'ın, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınları tarafından teslim alınan Oskay'ın cenazesi Mersin Şehir Mezarlığı'na getirildi.

Mezarlıkta toplanan Oskay'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları üzüntü yaşadı.

Oskay'ın cenazesi işlemlerin ardından götürüldüğü Tarsus ilçesi Nacarlı Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.

Öte yandan, dün olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı B.C.U'nun, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Genç kızın silahlı saldırıya uğradığı ana ilişkin güvenlik kamerası kaydı da ortaya çıktı.

Çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının sokakta önünü kestiği Oskay'a silahla ateş ettiği anlar yer aldı.

Olay
Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde yaşayan Raziye Oskay, dün iş yerine gitmek için evinden çıktığı sırada eski nişanlısı B.C.U. (24) tarafından silahlı saldırıya uğraşmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralandığı belirlenen Oskay, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Soylu: DEAŞ ve PKK, güneyimizde Suriye ve Irak'ta devlet otoritesini tamamen bitirdi, yeniden kurmaya çalışıyor11 Ocak 2022 Salı 13:45
  • Terör örgütü PKK kenevir ekimi yapanlardan 5 milyon lira sözde 'vergi' toplamış11 Ocak 2022 Salı 13:44
  • Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kızın cenazesi defnedildi11 Ocak 2022 Salı 13:43
  • Firari PKK'lı Rıdvan Erden yakalandı11 Ocak 2022 Salı 13:40
  • Bakan Akar 'Tahammül sınırlarımızı zorluyor' diyerek duyurdu11 Ocak 2022 Salı 13:24
  • Rize'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması11 Ocak 2022 Salı 13:18
  • Minik Asiye'ye yüz siniri için yama ameliyatı yapılacak11 Ocak 2022 Salı 13:15
  • Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'tahammül sınırımız zorlanıyor' mesajı11 Ocak 2022 Salı 13:15
  • Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden 4 itfaiye personeli için tören düzenlendi11 Ocak 2022 Salı 13:14
  • Giresun'daki barınak sokak hayvanlarına şifa oluyor11 Ocak 2022 Salı 13:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti