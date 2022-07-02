Mersin'de feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Mut ilçesinde evden eve eşya taşımacılığı yapılan kamyon, daha önce bir çok kaza meydana geldiği için ölüm virajı olarak anılan bölgede şarampole savruldu 4 kişi hayatını kaybetti.