  • BIST 2.490,76
  • Altın 921.781
  • Dolar 14.5785
  • Euro 15.7948
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 6 °C
»

Mersin'de Göksu Deltası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda dün çıkan ve arazi şartları nedeniyle bazı alanlarına müdahale edilemeyen yangın kontrol altına alındı.
Mersin'de Göksu Deltası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan deltadaki sazlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangın, arazinin bataklık olması nedeniyle müdahale edilemeyince gece boyunca sürdü.

Deltanın bir kısmında çalışma yapabilen Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, sabah saatlerinde yangını kontrol altına aldı.

Araçların ulaşamadığı sazlığın bazı bölümlerinde görülen alevlerin de kendiliğinden sönmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'den Bulgaristan'a girişlerde Kovid-19 aşı sertifikası gösterme zorunluluğu kaldırıldı13 Nisan 2022 Çarşamba 10:55
  • Filipinler'de tropikal fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısı 56'ya yükseldi13 Nisan 2022 Çarşamba 10:55
  • Ukrayna'ya 67 tır insani yardım malzemesi ve 1 mobil mutfak tırı gönderildi13 Nisan 2022 Çarşamba 10:54
  • Mersin'de Göksu Deltası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı13 Nisan 2022 Çarşamba 10:53
  • Nisan ayında kar ve soğuk hava etkili oluyor13 Nisan 2022 Çarşamba 10:53
  • FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı13 Nisan 2022 Çarşamba 10:24
  • Bağcılar'da sokakta sandalyeye oturup tehditler savuran Suriyeli gözaltına alındı13 Nisan 2022 Çarşamba 10:06
  • MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi13 Nisan 2022 Çarşamba 09:59
  • Teravih namazına gelen kişinin ayakkabısını kapıp kaçan köpek gülümsetti13 Nisan 2022 Çarşamba 09:41
  • Suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı; saldırı anı kamerada13 Nisan 2022 Çarşamba 09:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti