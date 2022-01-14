  • BIST 2.055,46
  • Altın 788.18698
  • Dolar 13.5625
  • Euro 15.5376
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -3 °C
»

Mersin'de kaçakçı ve tefecilere operasyon: 12 gözaltı 

Mersin'de, şafak vakti 274 polisin katılımıyla düzenlenen kaçakçılık ve tefecilik operasyonunda, 12 kişi gözaltına alındı.
Mersin'de kaçakçı ve tefecilere operasyon: 12 gözaltı 

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, kaçakçılık ve tefecilik suçları başta olmak üzere birçok suça karışmış 31 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 274 polisin katılımıyla şafak vakti düzenlenen operasyonda, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı, 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda ruhsatsız tabanca ve fişek, av tüfeği ile gümrük kaçağı sigara, çay, içki, elektronik sigara likidi, sigara sarma kağıdı ve tütün ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak için emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunmayan 19 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ev sahibi, kiracısının evine baltayla saldırdı14 Ocak 2022 Cuma 12:35
  • Bakan Ersoy'un merhum babasından, köyüne 500 bin dolarlık vasiyet14 Ocak 2022 Cuma 12:24
  • Bursa'da suç örgütüne operasyonun 8 şüphelisi adliyede14 Ocak 2022 Cuma 12:23
  • Esendere Gümrük Kapısı yeniden açıldı14 Ocak 2022 Cuma 12:23
  • Mersin'de kaçakçı ve tefecilere operasyon: 12 gözaltı 14 Ocak 2022 Cuma 12:22
  • Ambulansla yarışmak için çağrı merkezini aramış14 Ocak 2022 Cuma 12:21
  • Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı14 Ocak 2022 Cuma 12:19
  • 'Dernek Üyelik Başvurusu' e-Devlet üzerinden yapılabilecek14 Ocak 2022 Cuma 11:37
  • İŞKUR geçen yıl 1 milyon 292 bin kişinin istihdamına aracılık etti14 Ocak 2022 Cuma 11:14
  • 'Dernek üyelik başvurusu' e-Devlet üzerinden yapılabilecek14 Ocak 2022 Cuma 11:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti