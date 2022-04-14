Mersin'de kaybolan alzaymır hastası aranıyor

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de yaşayan Mustafa Kuş'un dün eve gelmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarın ardından jandarma, AFAD, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin Şubesi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki iz takip köpekleri de aramaya katıldı.
Ekipler, ilçenin doğusunda ormanlık alan girişindeki güvenlik kamerası kayıtlarına görüntüsü yansıyan Kuş'u bulmak için çalışmalarını bu bölgede sürdürüyor.
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