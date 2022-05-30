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Mersin'de öğrenci servisiyle tırın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Mersin'in Silifke ilçesinde öğrenci servisiyle tırın çarpışması sonucu yaralanan 9 öğrenci ile 2 şoför hastaneye kaldırıldı.
Mersin'de öğrenci servisiyle tırın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Taşımalı eğitim kapsamında ilçe merkezindeki okullara öğrenci götüren Durali K'nin kullandığı 33 S 8208 plakalı servis aracı, Işıklı Mahallesi D-400 kara yolunda Doğan A. idaresindeki 20 ADM 116 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 9 öğrenciyle tır ve servis aracının şoförleri, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırıldı.

Bir öğrenci ile sürücü Durali K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

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