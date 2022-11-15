Mersin'de organize suç örgütü operasyonu: 42 gözaltı

Mersin'de organize suç örgütü şüphelisi 51 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kendilerini stajyer savcı, savcı çocuğu, avukat, polis memuru ve çarşı mahalle bekçisi gibi unvanlarla tanıtarak davaları kendi lehlerine olacak şekilde sonuçlandırabileceklerini iddia eden dolandırıcılar, sigorta primi yatırmayarak paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yapan şüpheliler ve tefecilik suçuna karışanlara yönelik çalışma başlattı. 10 şüphelinin, dava ve soruşturma dosyası bulunan kişilerle irtibat kurdukları, kendilerini kamu görevlisi gibi unvanlarla tanıtarak güven kazandıktan sonra davalarını kısa sürede kendi lehlerine olacak şekilde sonuçlandırabileceklerini söyleyerek, dolandırıcılık yaptığı ve yaklaşık 1 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

SGK'YI ZARARA UĞRATMIŞLAR

34 şüphelinin ise kurdukları paravan şirketler üzerinden bazı kişilere sigortalı başlangıcı yaptırdıkları, ancak primlerini yatırmadıkları, bu kişilerin sigortalıların faydalandığı tüm haklardan yararlanmasını sağlayarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nu yüklü miktarda zarara uğrattıkları belirlendi.

Yine çalışma kapsamında 7 şüphelinin de tefecilik suçunu işleyerek haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

42 GÖZALTI

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından polis, operasyon için düğmeye bastı. 300 personelin katıldığı, dron destekli operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda çok sayıda sahte polis kimliği, polis yelekleri, çok sayıda pompalı tüfek, tabanca ve yasa dışı yollardan elde edilen çanta içerisine saklanmış 'geçersiz' yazılı yüklü miktarda dolar banknotları ele geçirildi.

Şüpheliler emniyete götürülürken, 9 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.