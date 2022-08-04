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Mersin'de orman yangını devam ediyor! Ekipler bölgede

Mersin'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale, ikinci gününde de sürüyor.
Mersin'de orman yangını devam ediyor! Ekipler bölgede

Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanda, dün öğle saatlerinde yangın çıktı.

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

İhbarla bölgeye 6 helikopter, 23 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi. Sarp ve kayalık olduğu belirtilen bölgede ekipler, alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Çalışmalar sırasında bir itfaiye eri de kayalıklardan düşerek hafif yaralandı. Ekipler, havanın kararması ile havadan yürütülen çalışmalara ara verdi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopterler, yeniden havalandı. Yangına hem karadan hem de havadan müdahale ikinci gününde de sürüyor. Söz konusu bölgede 24 Temmuz'da da yangın çıkmış, ekiplerin uzun uğraşlarıyla alevler kontrol altına alınmıştı. 

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