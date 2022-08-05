  • BIST 2.719,94
  • Altın 1034.072
  • Dolar 17.9678
  • Euro 18.3806
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 26 °C
»

Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme 2 Operasyonu"nda 5 gözaltı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme 2 Operasyonu"nda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme 2 Operasyonu"nda 5 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen ve eylem hazırlığı içinde oldukları tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin 2015 ve 2016 yıllarında terör örgütü adına araç kundaklama, molotoflu ve taşlı saldırı olaylarına karıştıkları ve bu nedenle terör örgütü üyeliği suçlarından işlem gördükleri belirlendi. Zanlıların adreslerine şafak vakti "Temizleme 2" adı verilen operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Dron destekli operasyona yaklaşık 250 polis katıldı.

Özel harekat polisleri de operasyon yapılan bölgelerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Operasyonda, şüpheliler C.A.T, A.Ç, D.G, F.S. ve A.T. gözaltına alındı. Adreslerde, bir teröristin fotoğrafının olduğu kağıt parçası, bıçak ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Zanlılar, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Mersin'de 28 Temmuz'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu" operasyonu düzenlenmiş, 21 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmada 4 şüpheli tutuklanmıştı. Aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ile Akdeniz Belediyesinin 4 HDP'li Meclis üyesinin de bulunduğu 17 zanlı serbest bırakılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altun: Kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir05 Ağustos 2022 Cuma 09:44
  • NATO Müttefik Kara Komutanlığında devir teslim töreni yapıldı05 Ağustos 2022 Cuma 09:43
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YAŞ kararları sonrası teşekkür mesajı05 Ağustos 2022 Cuma 09:42
  • Başbağlar Katliamı ile ilgili 21 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi05 Ağustos 2022 Cuma 09:42
  • Patrik Bartholomeos'tan Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına ilişkin teşekkür mesajı05 Ağustos 2022 Cuma 09:41
  • Bakan Kurum: Her İstanbulluya en az 1 metrekare yeşil alan demiştik. Bugün bu hedefin çok üzerindeyiz05 Ağustos 2022 Cuma 09:40
  • Sivas'ta Kızılırmak'taki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor05 Ağustos 2022 Cuma 09:40
  • Yüksek Askeri Şura'nın dikkati çeken isimleri05 Ağustos 2022 Cuma 09:39
  • Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor05 Ağustos 2022 Cuma 09:37
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 işçi alacak05 Ağustos 2022 Cuma 09:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti