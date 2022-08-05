Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme 2 Operasyonu"nda 5 gözaltı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme 2 Operasyonu"nda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen ve eylem hazırlığı içinde oldukları tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin 2015 ve 2016 yıllarında terör örgütü adına araç kundaklama, molotoflu ve taşlı saldırı olaylarına karıştıkları ve bu nedenle terör örgütü üyeliği suçlarından işlem gördükleri belirlendi. Zanlıların adreslerine şafak vakti "Temizleme 2" adı verilen operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Dron destekli operasyona yaklaşık 250 polis katıldı.

Özel harekat polisleri de operasyon yapılan bölgelerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Operasyonda, şüpheliler C.A.T, A.Ç, D.G, F.S. ve A.T. gözaltına alındı. Adreslerde, bir teröristin fotoğrafının olduğu kağıt parçası, bıçak ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Zanlılar, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Mersin'de 28 Temmuz'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu" operasyonu düzenlenmiş, 21 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmada 4 şüpheli tutuklanmıştı. Aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ile Akdeniz Belediyesinin 4 HDP'li Meclis üyesinin de bulunduğu 17 zanlı serbest bırakılmıştı.