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Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme Operasyonu'nda 21 gözaltı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nda, aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş'un da bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme Operasyonu'nda 21 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında Türkiye'nin sınır ötesindeki başarılı operasyonlarını baltalamak için sosyal medya üzerinden terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini, yapılarını ve mensuplarını övücü paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

Terör örgütleri YPG ve MKP'yi destekleyici paylaşımların da yapıldığı saptanan çalışmalarda, zanlıların kimlikleri tespit edildi.

Ayrıca, PKK'nın talimatıyla kullanılan molotofkokteyli malzemelerinin üzerinde parmak izi bulunan bazı şüphelilerin de belirlendiği çalışmalarda, terör örgütü mensuplarına ait silah, el bombası ve patlayıcılarıyla çekilen fotoğrafların da sosyal medyada paylaşıldığı ortaya çıkarıldı.

Öte yandan, çalışmalar kapsamında, HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ve Akdeniz Belediyesinin HDP'li Meclis üyeleri Nevzat Baran, Ali Tanrıverdi, Nuriye Aslan ve Mehmet Bitkin'in ise Akdeniz Belediyesi Meclis toplantısında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların adreslerine şafak vakti "Temizleme" adı verilen operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi.

Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

HDP İl Başkanı gözaltında
Operasyonda, HDP İl Başkanı Kuş ve Akdeniz Belediyesinin HDP'li Meclis üyeleri Baran, Tanrıverdi, Aslan ve Bitkin'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Dron destekli operasyona yaklaşık 500 polis katıldı.

Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Adreslerinde bulunamayan 10 zanlının yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

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