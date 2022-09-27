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Mersin'de polisevine saldıran teröristlerden birinin kimliği belirlendi

İçişleri Bakanlığı, Mersin'de polisevine saldırı gerçekleştiren 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
Mersin'de polisevine saldıran teröristlerden birinin kimliği belirlendi

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğu belirlendi." denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine dün saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından saldırıda bulunulduğu ve saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristin de etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Teröristlerin kimliğine ilişkin çalışmalarda, teröristlerden birinin "Zozan Tolan" kod adlı Dilşah Ercan olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröristin, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca, terörist hakkında metropollere eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi."

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