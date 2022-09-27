Mersin'de polisevine silahlı saldırı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısında bir polisin şehit olduğunu, bir polisin de yaralandığını açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği tespit edildi.

Mezitli ilçesindeki polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi.

POLİSEVİNİN UZAĞINA BIRAKILAN BOMBA KONTROLLÜ PATLATILDI

Ayrıca polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatıldı. Bu sırada şüphelilerin aracında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alındı.

TERÖRİSTİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği ile ilgili yapılan çalışmalarda, birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi.

Teröristin; PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin’den katıldığı, Irak'ın kuzeyi, Kandil’de eğitim aldığı ve örgütün -sözde- özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Ayrıca, terörist hakkında metropollerde eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırıyla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüphelinin silahıyla gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendiği, çıkan çatışmada 2 polisin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ayrıca polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir."

BOZDAĞ: "MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTIR"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevi saldırısına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, saldırının bütün boyutlarıyla araştırıldığını belirtti.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polisevine saldırıda yaralanan polislere acil şifalar diledi. Bakan Bozdağ, "Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır." ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU MERSİN'DE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin’in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Soylu şunları söyledi:

"Olayda 1 polis memurumuz şehit oldu, bir polisimiz de yaralandı ancak hayati tehlikesi yok. Balkonda oturan bir sivil vatandaşımıza da bir kurşun isabet ediyor. Onun da şükür hayati tehlikesi yok. İki sivil vatandaşımız da yine patlamanın tesiriyle yüksekten atlama gerçekleştiriyorlar, onlarda da herhangi bir tehlike söz konusu değil."

Bir teröristin kimliğinin büyük ölçüde belirlendiğini, ikisinin de kırsalcı olduğunu değerlendirdiklerini aktaran Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Terör örgütü de belli, hangi terör örgütü olduğu. Türkiye üzerine bu terör örgütlerinin oyun kurmasına vesile olanlar, onları destekleyenler, onlar üzerinden Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışanlar bilmelidir ki Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye'yi bu konuda sınamaya çalışanların ortaya koymuş oldukları bütün bu kötülükleri kendilerine ters yüz edecek Türkiye'nin gücü de kudreti de var."

BAKAN SOYLU YARALI POLİSİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de bir polisin şehit olduğu polisevine yönelik terör saldırısında yaralanan polisi hastanede ziyaret etti.

Soylu, Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki polisevinde yaptığı incelemenin ardından, beraberinde Vali Ali Hamza Pehlivan ile saldırıda yaralanan polis memurunun tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti.

Yaralıya geçmiş olsun temennisinde bulunan Soylu, saldırıda şehit düşen polis memuru Sedat Gezer'in (47) ailesine ve yakınlarına da taziyelerini iletti.

Bakan Soylu, hastane ziyaretinin ardından tekrar polisevine geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polisevi ve çevresindeki incelemelerini sürdürdü.

