  • BIST 3.260,15
  • Altın 965.819
  • Dolar 18.4623
  • Euro 17.7747
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 12 °C
»

Mersin'de polisevine silahlı saldırı

Mersin Mezitli'de bulunan Tece Polisevi'ne kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 2 polis yaralandı.
Mersin'de polisevine silahlı saldırı

Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi’nde bulunan Tece Polisevi'ne saat 23.00 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

2 polis yaralandı

Saldırı sonrası çıkan çatışmada 2 polis yaralandı.

Bomba düzeneği kontrollü patlatıldı

Ayrıca, polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Saldırı anı kamerada

Öte yandan, silah sesleri ve patlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İçişleri Bakanlığı: 1 şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Mersin'in Mezitli İlçesindeki Polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır. Ayrıca Polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tekirdağ'dan'dan, Pakistan'a 9 TIR dolusu yardım yola çıktı26 Eylül 2022 Pazartesi 23:26
  • Antalya'da otelde çekiçli cinayetin videosu ortaya çıktı26 Eylül 2022 Pazartesi 15:05
  • Rusya'nın İjevsk kentinde okula silahlı saldırı26 Eylül 2022 Pazartesi 14:04
  • Almanya Başbakanı Scholz, Kovid-19’a yakalandı26 Eylül 2022 Pazartesi 14:03
  • Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi vefat etti26 Eylül 2022 Pazartesi 13:56
  • Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti26 Eylül 2022 Pazartesi 13:29
  • Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı26 Eylül 2022 Pazartesi 13:28
  • Adana'da 'hastane ihalesine fesat karıştırma' ve 'rüşvet' operasyonunda 28 kişi yakalandı26 Eylül 2022 Pazartesi 13:27
  • PTT AŞ e-Devlet hizmetleriyle vatandaşlara kolaylık sağlıyor26 Eylül 2022 Pazartesi 13:24
  • Başkentte uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 53 şüpheli tutuklandı26 Eylül 2022 Pazartesi 13:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti