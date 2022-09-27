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Mersin'de şehit polis memuru Sedat Gezer son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısında şehit düşen polis memuru Sedat Gezer'in cenazesi toprağa verildi.
Mersin'de şehit polis memuru Sedat Gezer son yolculuğuna uğurlandı

İki çocuk babası Gezer'in (48) cenazesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından törenin yapılacağı İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi.

Bakan Soylu, şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından yaptığı konuşmada, "bir sınav dünyasında" bulunulduğunu söyledi.

İyi ile kötünün, doğru ile yanlışın olduğu "bir sınav dünyasında" bulunduklarını anlatan Soylu, "Tevazuyla kibrin, makamla hiçliğin, hepimiz bir sınav dünyasındayız. Acısını hissediyoruz ama sizin kadar anlayabilmemiz mümkün değil. İstediğimiz şudur; şehitler tepesi boş değil. Sedat kardeşimiz, sizin eşiniz, babanız, kardeşiniz, evladınız, kendisini ülkesine, milletine, bayrağına adamış, kendisini bayrağına, İlayı Kelimetullah'a ve Ezan-ı Muhammediye adamış, şehitliği bir bayram, düğün günü olarak görmüş bu ülkenin şehitler tepesindeki kahramanlarımız." diye konuştu.

Şehit Sedat Gezer'in büyük bir kahramanlığın altına imza attığını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Normal sivil kıyafetleriyle, alçakça arkasındaki bombalarla ve silahlarla sanki oradaki polisevine kalmaya geliyormuş izlenimiyle sinsice, haince, kalleşçe sıkışan bir terör örgütünün, artık hiçbir yerde esamesi okunmayan bir terör örgütünün yapabileceği derecede kalleşçe bir eylemle karşı karşıya kaldı. Ama kahramanlıkları şudur; cesaretleri, mesleklerine olan o büyük sahabiyetleri ve bir teröriste nasıl muamele edeceği anlayışını anında ortaya koyan kabiliyettir. Şunu bilmenizi isterim; Sedat kardeşimizin her zaman zihnimizde olacak hali şudur, o büyük bir katliamın Abdülkadir kardeşimize ve oradaki polisler ve bekçilerle beraber engellemiştir. Bir polisin yapabileceği en büyük görevi, milletin canını, malını kurtarabilmek için kendini feda etmiştir. Biz buna inanıyoruz. O kahraman, minnetle, şükranla ve saygıyla yad ediyoruz. Siz büyük bir ailenin evlatlarısınız. Türk Polis Teşkilatı, jandarmamız, Mehmetçiğimiz tüm güvenlik güçlerimiz büyük bir ailedir. Bu ülkenin namusuna, bu ülkenin birliğine ve beraberliğine yönelen adı ne olursa olsun, hangi terör örgütü, hangi terör örgütünün siyasi odağı olmuş menfur eller, gazeteci diye tanımlanmış teröristler, ne olursa olsun, ne ortaya konulursa konulsun bilmenizi isterim ki şu anda ay yıldızlı bayrağa sarılı sevgili Sedat kardeşim, şuradaki polis arkadaşlarım, polis teşkilatı ve bütün kahraman güvenlik güçlerimiz seninle, tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır. Ama burada bir ayrı olay var. Sen kendi yerini, kendi kanını yerde bırakmayacak kadar cesur ve kahraman bir adamsın. Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Allah bize de şehitlik nasip etsin, inşallah. Başımız sağ olsun."

Törenin ardından Bakan Soylu ve diğer yetkililer ile meslektaşları, şehidin cenazesini Muğdat Camisi'ne götürülmesi için omuzlarında cenaze aracına taşıdı.

İki çocuk babası Gezer'in (48) naaşı, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törenin ardından cenaze namazı için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehidin annesi Nafiye ve eşi Medine Gezer ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehit polisin meslektaşları da Gezer'in 9 yaşındaki oğlu Ahmet Yağız ve 6 yaşındaki kızı Melis Doğa'yı yalnız bırakmadı.

İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, meslektaşlarınca taşınan şehidin tabutuna İçişleri Bakanı Soylu ve diğer protokol üyeleri de omuz verdi.

Sedat Gezer'in cenazesi, Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de katıldı.

Mersin'de iki kadın terörist tarafından dün akşam saatlerinde polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir vatandaş ile yüksekten atlayan iki kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

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