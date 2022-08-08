  • BIST 2.788,74
  • Altın 1026.161
  • Dolar 17.9603
  • Euro 18.3021
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 27 °C
»

Mersin'de 'Temizleme 2 Operasyonu'nda yakalanan 5 şüpheli adliyede

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme 2 Operasyonu"nda gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.
Mersin'de 'Temizleme 2 Operasyonu'nda yakalanan 5 şüpheli adliyede

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada eylem hazırlığı içinde oldukları tespit edilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 5 Ağustos'ta gözaltına alınan C.A.T, A.Ç, D.G, F.S. ve A.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İlk operasyonda 4 zanlı tutuklanmıştı
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 28 Temmuz'da düzenlenen "Temizleme Operasyonu"nda gözaltına alınan 21 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ile Akdeniz Belediyesinin 4 HDP'li Meclis üyesinin de aralarında olduğu 17 kişi serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın devamında Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen ve eylem hazırlığı içinde oldukları tespit edilen 5 zanlı, polis ekiplerinin 5 Ağustos'taki "Temizleme 2" adlı operasyonunda yakalanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazeteci Latif Şimşek ve kendisini darbettiği iddia edilen şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:56
  • Tahıl koridorundan bir haftada 10 gemiyle 305 bin ton sevkiyat gerçekleşti08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:51
  • Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a provokasyon uyarısı: Yeniden yapmayın08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:39
  • Kuzey Irak'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi!08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:47
  • Karabük'te kanyonda mahsur kalan 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:13
  • Ukrayna'dan gelen mısır yüklü gemi 'Polarnet' Derince Limanı'na ulaştı08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:12
  • Bakanlık'tan açıklama: Operasyon başladı08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:55
  • Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:53
  • Oktay: Cemevlerimize yapılan saldırıların hesabını sonuna kadar soruyoruz08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:52
  • Giresun'da sağanak heyelan ve su taşkınlarına yol açtı08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti