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Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, geçmişteki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller ile dokümanlarda yapılan incelemede, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, propaganda görüntüleri ve bazı isimlere ulaşıldı.

Çalışmada, örgüt adına faaliyet yürüttükleri ve para transferleri yaptıkları öne sürülen 10 zanlının kimliği ile adresleri tespit edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin adreslerine, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, özel harekat polislerinin desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden H.E.M, M.E.Y, B.N, F.A, A.C, E.A, N.B. ve Y.O. yakalandı. Gözaltına alınan 8 zanlı emniyete götürüldü. 

Firari şüpheliler O.E.M. ve A.A'nın yakalanması için çalışma sürüyor.

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