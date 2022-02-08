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Mersin'de teslim olmaya ikna edilen PKK'lı terörist kardeşiyle buluşturuldu

Mersin'de polisin çalışması sonucu teslim olması sağlanan terör örgütü PKK mensubu bir terörist kardeşiyle bir araya getirildi.
Mersin'de teslim olmaya ikna edilen PKK'lı terörist kardeşiyle buluşturuldu

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, terör örgütü PKK'ya 1992 yılında katılan ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan O.D, ikna sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Erkek terörist, işlemlerinin sürdüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde kardeşiyle görüştürüldü.

O.D, ziyaretteki konuşmasında, terör örgütünün ideolojik propagandasına kanarak dağa gittiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Oradaki yaşam zor. Her gün ölümle karşı karşıya kalıyoruz. Kaç sefer teslim olmaya niyetim olsa da oradaki örgüt mensupları 'Sakın gitmeyin, Türkiye Cumhuriyeti sizi yakalar, işkence yapar, zindana, cezaevine koyar ve ömür boyu cezaevinde kalırsınız' dediler. Onlara inanmadım. Ben Mersin emniyeti personelinin çabalarıyla, onların verdiği güvenle buraya geldim. Örgütün söylediği işkence falan gibi şeyleri yaşamadım. Bana ailesel bir yaklaşım sergilediler. Çok mutluyum. Buradaki herkese çok teşekkür ediyorum."

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini desteklediğini söyleyen O.D, "Diyarbakır annelerine de buradan selam gönderiyorum. Oradaki mücadelelerine destek veriyorum. İnşallah onlar da en kısa zamanda kendi evlatlarına kavuşurlar. Benim yaşadığım mutluluğu onlar da yaşasınlar." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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