Mersin'de zincirleme kaza: Bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan 33 AEP 935 plakalı tır, beton bariyere çarptıktan sonra karşı şeride geçti.
Aynı yönde seyreden 16 KIH 43 otomobil tırla, 27 UG 131 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü de 51 AAY 534 plakalı kamyonetle çarpıştı.
OTOMOBİL DE BARİYERE ÇARPTI
Zincirleme trafik kazasında bir otomobil de parçalanan bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİLDEKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Tırla çarpışan otomobildeki kadının öldüğü kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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