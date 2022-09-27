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Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısı
Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısında bir polisin şehit olduğunu, bir polisin de yaralandığını açıkladı.
27 Eylül 2022 Salı 10:05
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