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Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısı

Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısında bir polisin şehit olduğunu, bir polisin de yaralandığını açıkladı.
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