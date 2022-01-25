  • BIST 1.905,48
  • Altın 791.90598
  • Dolar 13.4888
  • Euro 15.2561
  • Ankara -8 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -11 °C
»

Mersin'in ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Mersin'in Mut ve Gülnar ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.
Mersin'in ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Mut ilçesinde yağış, ilçe merkezi ve İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde etkisini artırdı.

Karayolları ekipleri, Sertavul Geçidi'nin ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Trafik ekipleri de zincirsiz ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor. İlçenin yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı.

Gülnar ilçesinde de kar yağışı nedeniyle ekipler kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Malatya'da 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi; 1 gözaltı 25 Ocak 2022 Salı 10:32
  • Uyuşturucu serasına dönüştürülen evde 2 bin 500 kök kenevir fidesi ele geçti25 Ocak 2022 Salı 10:31
  • Kar yağdı, kaportacılarda yoğunluk başladı25 Ocak 2022 Salı 10:30
  • 30 kedi için ardiyeyi sıcak yuvaya dönüştürdüler  25 Ocak 2022 Salı 10:30
  • Ekmeklerini karlı çatılardan çıkarıyorlar25 Ocak 2022 Salı 10:29
  • Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri yeniden başladı25 Ocak 2022 Salı 10:03
  • Usta oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti25 Ocak 2022 Salı 09:35
  • TEM'de yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı25 Ocak 2022 Salı 09:31
  • Soba külü yangına neden oldu25 Ocak 2022 Salı 09:19
  • Bıçaklı gaspçı devriye görevinde bulunan polise suç üstü yakalandı25 Ocak 2022 Salı 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti