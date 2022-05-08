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Merve Yazıcı, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) milli tekvandocu Merve Yazıcı, altın madalya kazandı.
Merve Yazıcı, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar 49 kiloda mücadele eden Merve Yazıcı, altın madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında, "24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya elde eden milli tekvandocumuz Merve Yazıcı'yı yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Tekvando branşında ayrıca Selma Canlı (57 kilo), Muhammed Bilici (58 kilo) ve Ahmet Hakan Tuna (68 kilo) gümüş madalya aldı.

Türkiye'nin böylece organizasyondaki madalya sayısı 2 altın, 10 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 22'ye çıktı.

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları, 15 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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