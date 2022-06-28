Mescid-i Aksa hatibi: İsrail planlarını her an hayata geçirebilir

Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail işgal rejiminin Müslümanların kendi sorunlarıyla meşgul olmasından yararlanabileceğini belirterek, Mescid-i Aksa’da yaşananların yakından takip edilmesini istedi.

Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail işgal rejiminin Mescid-i Aksa’yı savunmasız yakalayarak planlarını sessizce hayata geçirebileceği uyarısında bulundu.

Şeyh İkrime Sabri, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, işgal rejiminin Müslümanların kendi sorunlarıyla meşgul olmasından yararlanabileceğini belirterek, Mescid-i Aksa’da yaşananların yakından takip edilmesini istedi.

İşgal rejiminin olası bir ihanetine hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Şeyh İkrime Sabri, Mescid-i Aksa’nın başka şeylerle uğraşılırken unutulmaması ve zayıflık gösterilmemesi yönünde çağrı yaptı.

Kudüslü araştırmacılar, işgal rejiminin Mescid-i Aksa’nın batı kesiminde gerçekleştirdiği kazı çalışmalarının tehlikesine dikkat çekmişti.

HAMAS: İSRAİL'İN KAZI ÇALIŞMALARI TEHDİT OLUŞTURUYOR

İslami Direniş Hareketi (Hamas) da işgalcilerin Burak Duvarı ve Emevi Sarayları bölgesine bitişik alanda yürüttüğü kazı çalışmalarının Mescid-i Aksa’nın temelleri ve duvarları için tehdit oluşturduğunu açıklamıştı.

Bu arada, işgal yönetimi bugün Kudüs’ün doğusundaki Vadi el-Cevz Mahallesi’nde Filistinli bir aileyi evini kendi elleriyle yıkmaya zorladı.

Yerel kaynaklar, işgal yönetiminin ruhsatsız inşa edildiği gerekçesiyle Ferid Cabir’den engelli eşiyle birlikte yaşadığı 80 metrekarelik evini yıkmasını istediğini bildirdi.