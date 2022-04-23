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Mescid-i Aksa'da yaklaşık 150 bin kişi cuma namazı kıldı

Ramazan ayının üçüncü cumasında yaklaşık 150 bin kişi cuma namazını işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da eda ederken, İsrail polisi namazın ardından Aksa'nın avlusundaki cemaate İHA ile göz yaşartıcı gaz bombası attı.
Mescid-i Aksa'da yaklaşık 150 bin kişi cuma namazı kıldı

Yaşanan gerginlik ve İsrail'in kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı yerlerinden binlerce Filistinli işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya akın etti.

Ramazan ayının üçüncü cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gelen binlerce Filistinli, İsrail askeri noktalarında izdiham oluşturdu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 150 bin kişinin cuma namazını Aksa'da kıldığı belirtildi.

Namazdan önce bir Filistinli Mescid-i Aksa Külliyesi'nde yer alan Kubbetu's Sahra Camisi'nin üzerine çıkarak Filistin bayrağı astı.

Namazın ardından ise binlerce kişilik Filistinli gruplar, İsrail’in işgali aleyhine slogan atarak, tekbir getirdi.

İsrail polisi İHA'dan gaz bombası attı
İsrail polisi, cuma namazının ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda kalan her yaştan binlerce kişiye insansız hava aracıyla (İHA) göz yaşartıcı gaz bombası attı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, göz yaşartıcı gazdan etkilenen onlarca kişiye müdahale edildiği aktarıldı.

İsrail polisi, sabah namazından sonra Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahale etmiş, olayların ardından yalnızca Filistinli kadınlar ile yaşlı erkeklerin Aksa'ya girişlerine izin verilmişti.

Bu kısıtlamayı kaldıran İsrail polisi, cuma namazını kılmak için gelen Filistinli genç erkeklerin de Mescid-i Aksa'ya girişlerine izin vermişti.

İsrail polisinin baskınında 31 Filistinli yaralanmıştı
İsrail polisi, binlerce kişinin sabah namazını eda etmesinin ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, ses bombası ve kauçuk kaplı mermilerle Filistinlilere müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, olaylarda 31 Filistinlinin yaralandığını, bunlardan 14'ünün hastanede tedavi altına alındığını bildirmişti.

Olaylar sırasında Mescid-i Aksa'nın avlusundaki ağaçlardan birinin alev alması sonucu çıkan yangın, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin ekipleri tarafından söndürülmüştü.

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