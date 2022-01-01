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Mesken aboneleri için elektrikte kademeli tarife fiyatları belli oldu

Elektrikte kademeli tarife kapsamında mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, 150 kilovatsaatin üstü için kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş olarak uygulanacak.
Mesken aboneleri için elektrikte kademeli tarife fiyatları belli oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan açıklamada, 2022 için belirlenen elektrik tarifelerinin Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Kademeli tarifenin dar gelirli vatandaşları korumayı, enerji kullanımında tasarruf ve verimliliği artırmayı hedeflediğine işaret edilen açıklamada, salgın koşulları sebebiyle ham madde fiyatlarında yaşanan artışların enerji maliyetlerini de artırdığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dünya spot piyasalarında elektrik üretiminde kullanılan kömür fiyatlarında 5 kat, doğal gaz fiyatlarında ise 10 katlık artışlar olmuştur. Türkiye enerji sektörü de bu süreçte küresel düzeyde ortaya çıkan olağanüstü maliyet artışlarından etkilenmiştir. Ancak kurumlarımız arasındaki iş birliğiyle bu artışlar tüketicilerimize asgari düzeyde yansıtılmıştır. Ayrıca devletimiz vatandaşlarımızı bu artışlardan koruma amacıyla elektrik faturalarında yarısını, doğal gazda ise beşte dördünü karşılayarak 2021'de toplamda 100 milyar liralık bir destekte bulunmuştur. Geldiğimiz noktada ise enerji piyasalarının sürdürülebilirliği, maliyet bazlı fiyatlandırmanın ve öngörülebilirliğin sağlanması için zorunlu hale gelen bir düzenleme yapılmıştır."

Bu kapsamda, verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçişle 1 Ocak'tan itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, aylık tüketimi 150 kilovatsaat üzeri olan mesken aboneleri için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş uygulanacak.

Yapılan hesaplamaya göre, mesken abonelerinde aylık 150 kilovatsaate kadar olan 1. kademedeki tüketim miktarları için nihai fiyatlar yüzde 50 artacak, 150 kilovatsaatin üzerindeki 2. kademe tarifesi de 1. kademeye göre yüzde 50 fazla olacak.

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