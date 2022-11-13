Meslek liseleri 11 ayda 5 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinin 11 ayda 5 ülke ile 2 milyon 754 bin lirayı bulan ihracat anlaşması imzaladığını bildirdi.

Bakan Özer, 11 aylık sürede mesleki eğitimde tescili alınan ürünlerin ticarileşmesi çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Meslek liselerinin, ticarileşen ürünleri aynı zamanda ihraç etmeye başladığını vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Meslek liselerimiz ihracat yelpazesine yeni ülkeler ekleyerek dünya pazarındaki yerini genişletmeye çalışıyor. Bu kapsamda, meslek liselerinin ihracat anlaşması yaptığı ülke sayısı Fransa, Romanya, Irak, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya olmak üzere 5'e yükseldi. Söz konusu ülkelerle yapılan ihracat anlaşmalarının toplam değeri 2 milyon 754 bin lirayı buldu."

İhraç edilen ürünler arasında elektrik elektronik deney seti, şal, demir kapı, fırın sistemi, kimya ve temizlik ürünleri başlıklarının öne çıktığını belirten Özer, "Öğrencilerimiz hem üretimin tüm aşamalarında yer alarak yaparak öğreniyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunan bireyler olarak yetişiyor. Okullarımızla ve öğrencilerimizle gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.