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Meslek liseleri günde 1 milyon ekmek üretecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinde kısa sürede 15 ekmek fabrikası kurduklarını, 250 bin olan günlük üretim kapasitesini yıl sonuna kadar 1 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Meslek liseleri günde 1 milyon ekmek üretecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile "Meslek liselerinden günlük 50 bin ekmek üretimi protokolü" imza törenine katıldı.

Burada konuşan Bakan Özer, salgın sürecinin çok kritik bir dönem olduğunu, bu süreçte gelişmiş ülkelerin bile maskeye erişmekte problem yaşadığını hatırlattı.

O süreçte mesleki eğitimin üretim kapasitesinin devreye girdiğini ve hızla tüm illerde vatandaşların ihtiyaç duyduğu, maskeden dezenfektana, yüz koruyucu sperlikten maske makinesine kadar tüm ürünlerin üretildiğini aktaran Özer, bu gelişmenin de aslında atıl duran bir kapasitenin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini aktardı.

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Milli Eğitim Bakanı Özer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aslında şunu da göstermiş oldu; 28 Şubat müdahalesinin aslında toplumda nasıl bir uzun vadeli bir felç etkisi yaratma niyetiyle yola çıkıldığını göstermiş oldu. Bunlar çok kritik müdahaleler, tesadüfi değil. Yani bir taraftan din öğretimiyle ilgili, bir taraftan mesleki eğitimle ilgili öyle bir müdahale yapılıyor ki önümüzdeki 10-20 yılınızı mahvediyor ve eğitim sistemini çok farklı bir noktaya taşıyor. Bugün artık sorunlardan değil, yeni hikayelerden bahsediyoruz."

Meslek liseleri 1 milyon ekmek üretecek
Mesleki eğitim okullarında ekmeğin yine buralarda yapılan makinelerde üretildiğini belirten Özer, şunları kaydetti:

"Meslek liselerinde kısa sürede 15 ekmek fabrikası kurduk. Günlük üretim kapasitesini 250 bine çıkarttık, inşallah yıl sonuna kadar 1 milyona çıkaracağız. Ramazan ayında, meslek liselerimizin melek yüzlü öğrencileri tüm gariban vatandaşlarımızla buluştular, evlerinde tamir yaptıkları gibi pidelerini, ekmeklerini üreterek ücretsiz olarak evlere teslim ettiler. Yaklaşık 100 bin haneye ulaştılar. İşte üretirseniz paylaşabileceğiniz şeylerin çeşitliliği artmaya başlıyor. Üretirseniz ayakta durabiliyorsunuz. Üretirseniz diğer toplumlar, diğer ülkelere farklı şey söyleme idareniz, kapasiteniz artıyor."

Bakan Özer, Gaziantep'te tarım alanında bir açılım yapacaklarının müjdesini vererek şunları söyledi:

"Önümüzdeki 10 yıllar iklim değişliğinin getirmiş olduğu kuraklık, gıda tedarik zincirlerindeki problemler tüm dünyanın Kovid gibi yüzleşme dönemleri olacak. Onun için bugünden önlem alıp tarımla ilgili üretim kapasitemizi, eğitim kapasitemizi artırmak durumundayız. Bunun için Tarım ve Orman Bakanlığımızla çok ciddi atılım yaptık, iş birliğine girdik. Türkiye'nin her bir noktasındaki tarım alanında eğitim veren meslek liselerimizi Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte yönetiyoruz. Sadece eğitimi yönetmeyeceğiz, bize ait olan arazilerdeki üretim kapasitesini de birlikte şekillendireceğiz."

Konuşmaların ardından, protokol imzalandı.

Törene, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de katıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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