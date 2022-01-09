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'Meslek tanımı'nda karmaşayı sona erdirecek sistem hazır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırladığı "Ulusal Meslek Sınıflama Sistemi", mesleklerin tanımlarına ilişkin farklılıkları ortadan kaldıracak, iş gücü sayısının sektör ve meslek bazlı tespitini kolaylaştıracak.
'Meslek tanımı'nda karmaşayı sona erdirecek sistem hazır

AA muhabirinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Bakanlık tarafından uygulamaya konulan "Ulusal İstihdam Stratejisi" kapsamında, Türkiye'de çalışma hayatında terminoloji birliğinin sağlanması, meslek ve unvan isimlerinin ayrıştırılması, ülkede icra edilen mesleklerin ve tanımlarının olduğu bir sistem oluşturulması, kurumların istatistiki ve bilişim altyapısının bu sınıflama sistemine göre yapılandırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bakanlığın ilgili kuruluşu Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) koordinasyonunda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) başta olmak üzere ilgili taraflarla yürütülen çalışmalarda, Türkiye'de 27 sektörde 1195 meslek ve bunlarla ilişkili 7 bin 869 iş ve meslek unvanı tespit edildi.

Çalışma sonucu hazırlanan "Ulusal Meslek Sınıflama Sistemi", "Uluslararası Meslek Sınıflama Sistemi" (ISCO) ile entegre edildi.

Bir meslek, tek isim ve kodla tanımlanacak
"Ulusal Meslek Sınıflama Sistemi" ile ulusal düzeyde mesleklerin ve onlarla ilişkili işlerin kapsam, seviye ve sınırları doğru şekilde ortaya konulacak. Böylece aynı mesleğin kurumlarca farklı isim ve kodlarla tanımlanması önlenecek.

Mesleklere ilişkin terminoloji farklılıklarını ortadan kaldırarak kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine katkı sağlayacak sistemle, sektör veya mesleklere ilişkin verilerin elde edilmesinde veya bunlarla ilgili analiz ve teşvik uygulamalarında etkili sonuç alınması hedefleniyor.

Akademik çalışmalara da referans olacak yeni sistemle, iş gücü sayısının sektör ve meslek bazlı tespiti kolaylaşacak.

Kurumların altyapısı yeni sınıflama sistemine göre revize edilecek
Sektör ve meslek bazlı teşvik ve destek uygulamalarında hedef kitlenin belirlenebilmesine imkan tanıyacak sistem sayesinde, kamudaki kadro ve pozisyonlarda meslek ve unvan ayrımı yapılabilecek.

Sistemin uygulamaya konulmasının ardından tüm kurumların istatistiki altyapısı yeni sınıflama sistemine göre revize edilecek, meslek adları ile mesleki eğitim ve sertifika programlarının isimleri uyumlulaştırılacak.

Çalışma kapsamında, yeni meslekler ortaya çıktığında sisteme dahil edilecek ve geleneksel, eskimeye yüz tutmuş meslekler ayırt edilebilecek.

İş gücü piyasasının anlık yapısını yansıtacak sistemi, ilgili taraflar ortak kullanabilecek.

Ulusal Meslek Sınıflama Sisteminin bu yıl uygulamaya konulması planlanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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