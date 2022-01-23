Mesleki Eğitim toplantıları devam ediyor

Pursaklar Belediyesi Saray Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa, Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil başta olmak üzere, muhtarlar, okul müdürleri, sanayiciler ve pek çok esnaf katıldı.

Mesleki Eğitim Merkezleri hakkında geniş kapsamlı bilgilendirme yapılan toplantıda söz alan konuşmacılardan Kaymakam Mehmet Yıldız, Mesleki eğitimin ülkemizin sosyoekonomik kalkınma modelinin en önemli araçlarından biri olduğunu bu nedenle yerli ve millî üretimin en temel esası, nitelikli millî iş gücünün yetişmesinde mesleki eğitimin önemini vurgulayarak Mesleki Eğitim Merkezlerine yönelik yapılan çalışmaların önemini belirtti.

Pursaklar Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk, mesleki eğitim konusunda belediye olarak her türlü desteğe hazır olduklarını, ne yapılması gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Kılıçgil, mesleki eğitimin ülkemiz, sanayicimiz ve esnafımız açısından önemli olduğunu bu anlamda gençlerimize sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Mesleki Eğitim Merkezleri konulu yapılan toplantı daha sonra Mesleki Tanıtım ve Yöneltme Ekibinin yaptığı genel sunum sonrası katılımcılarla çalışma soru cevap şeklinde devam etti.