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Mesleki Yeterlilik Kurumu yemek hizmeti satın alacak

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, taşımalı sistem yemek hizmeti satın alacak. Alım için ihaleye çıkıldı. İhale 15.12.2022 tarihinde yapılacak.
Mesleki Yeterlilik Kurumu yemek hizmeti satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, taşımalı sistem yemek hizmeti satın alacak. 

Alım için ihaleye çıkıldı. 

İhale konusu alımın içeriği “01/01/2023 - 31/12/2023 tarihleri arasında (12 ay süreyle) Kurum yemekhanesinde her türlü yemek, servis, dağıtım, mal ve malzemeleri dahil 29.228 öğün taşımalı yemek hizmeti” olarak ifade edildi. 

İhale 15.12.2022 tarihinde yapılacak. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu yemek alım ihalesi ilanının detayları için TIKLAYIN. 

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