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Meslektaşı eşinin silahını kapıp ateş eden özel harekat polisi, adli kontrolle serbest

Antalya'da, görevinden uzaklaştırılan ve parkta buluştuğu, ayrı yaşadığı polis memuru eşi Meltem T.’nin tabancasını alarak, havaya ateş eden özel harekat polisi Gökhan T., adli kontrolle serbest bırakıldı.
Meslektaşı eşinin silahını kapıp ateş eden özel harekat polisi, adli kontrolle serbest

Olay, cumartesi günü saat 11.00 saralarında, Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi’nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeyken bir süre görevden uzaklaştırılan özel harekat polisi Gökhan T., ayrı yaşadığı kendisi gibi polis eşi Meltem T. ve oğlu ile görüşüp, konuşmak için parkta buluştu. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Gökhan T., tartışma sırasında, polis merkezinde görevli polis memuru eşi Meltem T.'nin çantasındaki tabancayı alıp, çevreye ateş etmeye başladı. Meltem T., telefonundaki KADES uygulaması ile yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri, sevk edildi. Gökhan T., meslektaşlarının gelmesiyle elindeki tabancayı kendisine doğrultup, yaklaşılmamasını istedi. Tabancasını zaman zaman başına ve göğsüne dayayan Gökhan T., eşi Meltem T.'nin, çocuğuyla görüşmesini engellediğini ileri sürdü. Bu sırada çiftin 6 yaşlarındaki erkek çocuğu, park kenarında Meltem T.’nin otomobilinde yaşananları izledi.

Polisler, eşi Meltem T.'nin olay yerinden ayrılması için Gökhan T.'yi ikna etmeye çalıştı. Kısa süre sonra polislerin Meltem T.'yi apartman bahçesine götürdüğü sırada Gökhan T. de arkasından gidip havaya doğru ateş etti. Ekipler, Meltem T.'yi ekip aracına bindirip çocuğuyla bölgeden uzaklaştırdı.

MESLEKTAŞLARI 2 SAATTE İKNA ETTİ

Parkın yanındaki Palmiye Caddesi'ni yaya ve araç trafiğine kapatan polis, çevrede de geniş güvenlik önlemi aldı. Apartman bahçesinden ayrılan Gökhan T., daha sonra parka yöneldi. Parkta elinde tabancayla yürüyerek ilerleyen Gökhan T.'yi, özel harekat polisleri ikna etmeye çalıştı. Çocuğunu istediği zaman göremediğini öne süren Gökhan T.'yi meslektaşları, 'Gel yapma, sorunları birlikte çözelim' sözleriyle ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saatlik çabanın ardından özel harekat polisleri, Gökhan T.'yi ikna ederek, ekip aracıyla polis merkezine götürdü.

Gökhan T., emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edildi. Gökhan T., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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