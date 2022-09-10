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Meslektaşını öldüren fırıncı: “Pişman değilim, zevk alıyorum”

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, dükkanının karşısında bulunan boş dükkanı kiralayarak fırın açmak isteyen kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan katil zanlısı fırıncı tutuklandı.
Meslektaşını öldüren fırıncı: “Pişman değilim, zevk alıyorum”

Olay, 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü Konya'nın Beyşehir ilçesi Dalyan Mahallesi 40463. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırıncılık yapan Erdal Üstüner ortağı ve pastane ustası ile birlikte kiraladıkları iş yerinde olduğu esnada, kendisi gibi fırıncılık yapan Sebahattin Gülbahar'ın silahından çıkan kurşunlara hedef oldu.

Fırıncı ve aynı zamanda harita mühendisi olan Erdal Üstüner’le birlikte yanındaki ortayı Y.A. ve pasta ustası M.Ş.’yi silahla yaraladı. Silahlı saldırı sonrası Erdal Üstüner kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından katil zanlısı, kullandığı aracı mezarlık arkasında terk ederek kayıplara karıştı.

Katil zanlısı Ankara’da kafede yakalandı

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından cinayet zanlısını yakalamak için özel ekip kuruldu. Şüphelinin Ankara'da olduğu bilgisine ulaşan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde şüphelinin peşine düştü. Özel ekip tarafından firari cinayet zanlısını yakalamak için 200'den fazla güvenlik kamera görüntüsü incelendi. Ekipler iki gün önce gece saatlerinde Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir kafede şüpheli Sebahattin Gülbahar ve birlikte kaçtığı düşünülen Mustafa İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bu arada, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Karapınar'da bulunan şüpheli Sebahattin Gülbahar'ın oğlu R.G. ve kardeşi H.G. de gözaltına alınmak üzere Konya'ya getirildi.

Kasten öldürme suçundan gözaltına alınan şüpheli Sebahattin Gülbahar ile yardım etmekten gözaltına alınan diğer şüpheliler Mustafa İ., R.G. ve H.G. soruşturmanın yürütüldüğü Beyşehir İlçe Emniyeti Müdürlüğüne sevk edildi. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde iki gündür devam eden sorgulamalarının ardından işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı ve diğer şüpheliler, Beyşehir Adliyesi’nde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, Seydişehir cezaevine gönderildi.

Katil zanlısı Sebahattin Gülbahar adliye çıkışında gazetecilerin “pişman mısınız” sorusuna, “pişman değilim, zevk alıyorum” cevabı verirken, “neden öldürdünüz” sorusuna ise, “Ekmeğime mani olduğundan öldürdüm” yanıtını verdi.

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