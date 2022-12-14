Messi Arjantin’in Dünya Kupası maçlarında en çok gol atan oyuncusu oldu

Lionel Messi dün gece oynan Arjantin Hırvatistan Dünya Kupası yarı final mücadelesinde attığı golle Arjantin’in Dünya Kupası’nda en çok gol atan oyuncusu oldu. Ayrıca Messi Dünya Kupası’nda en çok maçta yer alan futbolcusu oldu.

Messi, yarı final mücadelesinde Hırvatistan karşısında onyanan maçta takımının ilk golüne imza attı. Attığı golle Dünya Kupası'ndaki 11. golünü kaydeden Lionel Messi aynı zamanda kupa tarihinin en golcü Arjantin’li oyuncusu olmayı başardı.

Arjantin, Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan'ı 3-0’lık skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı. Lionel Messi attığı golle Gabriel Batistuta’nın 10 gollük rekorunu kırdı. Attığı 11 golle Dünya Kupası’nda Arjantinin en çok gol atan oyuncusu unvanını aldı.

Arjantin basınına açıklama yapan Dünya yıldızı, Bir sonraki Dünya Kupası için uzun bir süre olduğunu ve o kupada oynayabileceğini düşünmediğini söyledi.

“ÖNEMLİ OLAN TAKIM HALİNDE HEDEFE ULAŞMAK”

Messi, önemli olanın takım halinde hedefe ulaşabilme olduğunu vurgulayarak “onca mücadeleden sonra kupaya bir adım uzaktayız ve bugüne kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık bu kez de başarmak için uğraşacağız'' ifadelerini kullandı.

Dünya yıldızı, 2027'de Kuzey Amerika'da düzenlenecek olan Dünya Kupası’nda, 39 yaşında olacak.

Lionel Messi, Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile Arjantin arasında oynanan yarı final müsabakasıyla birlikte 25. Dünya Kupası maçına çıktı. Messi bu alanda da Alman futbolcu Lothar Matthaus'a ait olan rekoru egale etti.

DÜNYA KUPASI’NDA ARJANTİN MİLLİ TAKIMI’NIN EN GOLCÜLERİ

Arjantin’in 35 yaşındaki Dünya yıldızı Lionel Messi dün attığı golün ardından Gabriel Batistuta’yı geride bırakmış ve Dünya Kupası müsabakalarında Artjantin’in en golcü oyuncusu olmuştu. İşte Arjantin’in Dünya Kupası’ndaki en golcü isimleri:

Lionel Messi 11 gol

Gabriel Batistuta 10 gol

Guillermo Stabile 8 gol

Diego Maradona 8 gol

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