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Messi Türkiy'ye geliyor

Galatasaray, emekli olmaya karar veren Arda Turan için jübile maçı yapmaya hazırlanıyor. Jübile maçına birçok yıldız davet edilecek.
Messi Türkiy'ye geliyor

Galatasaray Kulübü, futbolu sessiz sedasız bırakarak emekli olmaya karar veren Arda Turan için jübile maçı yapmaya hazırlanıyor.

Sarı- kırmızılı takımda Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un bu konuda harekete geçtiği öğrenildi. Galatasaray altyapısından yetişen, genç yaşta kaptanlığını yapan ve sarı-kırmızılı formayla futbola veda eden Arda için görkemli bir jübile maçı planlanıyor. Messi, Neymar, Suarez, Filipe Luis, Gabi, Koke, Griezmann gibi yıldız isimlerin bu maça davet edilmesi bekleniyor. 

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