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Mesut Özil, Başakşehir'e imzayı attı

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, Başakşehir'le 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Mesut Özil, Başakşehir'e imzayı attı

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Mesut Özil için bugün Fatih Terim Stadı'nda, Başkan Göksel Gümüşdağ’ın da katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Mesut Özil: Buraya geldiğim için çok mutluyum

Başakşehir'in yeni transferi Mesut Özil'in ilk açıklamaları şu şekilde:

"Diyebilecek çok şey var aslında. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Sadece futbola odaklı bir aile ortamı var. Benim de tek hedefim futbol oynamak. O yüzden buranın doğru adres olduğunu düşünüyorum. Başakşehir'de olduğum için çok mutluyum. Aile ortamı var, sadece futbola odaklı. Benim hedefim de sadece futbol oynamak, huzurlu yaşamak. İyi ki de gelmişim."

10 numara Mesut Özil'in

"Berkay kardeşimle konuştum. Daha önceden de tanışıyorduk. 10 numarayı bana verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum."

Fenerbahçe sözleri

"Bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak. Fenerbahçe konusunu çok fazla konuşmak istemiyorum. Camia da hala destek veriyor çok teşekkür ederim. Futbolda bunlar hep oluyor. Ben buraya mutlu olmaya geldim, orada o şansı bulamadım. Emre hoca ile konuştuk ve planları çok hoşuma gitti."

"Futbolda bazen bunlar olabiliyor... Başakşehir'e mutlu olmaya geldim, orada bu şansı bulamadım. Emre hocayı bayağıdır tanıyorum. Bana düşüncelerini anlattı. Çok hoşuma gitti, o yüzden Başakşehir'i tercih ettim."

"Bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe haricinde sadece bir kulübe gidebilirdim. O da Başakşehir'di. Tepkiler oldukça pozitif."

Göksel Gümüşdağ: Bir rüya gerçekleşti

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Mesut'un sahip olduğu kariyere, Türk futbol tarihinde sahip olan bir oyuncu yok. Bir gün yollarımızın kesişeceğini diliyordum. Bu rüya gerçekleşti ve Mesut Özil artık Başakşehir'de."

"2018 yılında bir Alman gazetesine verdiğin röportajda söylediğim rüyanın gerçekleştiği günü yaşıyoruz. Mesut Özil'e hoş geldin diyorum. Mesut Özil'i Başakşehir formasıyla idmanda gördüğüm an, Bild'e verdiğim röportaj aklıma geldi. Bir rüya gerçekleşti."

"Mesut'un kariyerini, yeteneğini konuşmaya gerek yok. Ben 2 yıllık sözleşme önerdim ama kendisi 1+1 yıl yapalım, seneye tekrar değerlendiririz dedi. Buna da saygı duyduk."

"Mesut Özil, dün akşam itibarıyla teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'yla antrenmanlara başlamış durumda."

Sözleşme detayı

"Mesut Özil takım arkadaşlarının üstüne çıkmayan bir maaş alacak. Fedakarlık yaptı, kendisine teşekkür ederim."

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