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Mesut Özil: Fenerbahçe’den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım

Mesut Özil, "Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe’den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım.
Mesut Özil: Fenerbahçe’den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde kadro dışı bırakılan Mesut Özil, sosyal medya hesabından kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli ekiple 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını hatırlatan tecrübeli futbolcu, tek amacının sözleşmesi boyunca Fenerbahçe formasını terletmek olduğunu belirtti. 


 

Fenerbahçe yönetiminin kendisiyle ilgili alacağı karara saygı duyacağını belirten Mesut Özil, "Son günlerde kariyerim ile ilgi yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmam zorunlu oldu. İlk 6 ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3.5 yıl bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamıştım. Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe’den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, Çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir. Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım. Çok çalışıp kendimi daima hazır tutacağım.Her zaman dediğim gibi;aslolan Fenerbahçe’dir. Büyük Fenerbahçe taraftarına sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.

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