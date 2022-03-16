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Metal levhayı elektrikli bisiklete yükleyip, kaçarken yakalandılar

Adana'da, iş yerine ait metal levhayı elektrikli bisiklete yükleyen 2 şüpheli, kaçarken polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, levhayı sahipsiz olduğunu sandıkları için aldıklarını öne sürdü.
Metal levhayı elektrikli bisiklete yükleyip, kaçarken yakalandılar

Olay, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı'ndaki halı saha işletmesinde meydana geldi. İşletme sahibi Cumali Ceyhan, iddiaya göre, halı sahanın yanındaki boş alana koyduğu metal levhanın 2 kişi tarafından elektrikli bisiklete yüklenip, çalındığını görünce bağırarak yerine koymalarını istedi. Şüpheliler, Ceyhan'ın uyarısına aldırmadan elektrikli bisikletle uzaklaştı. Ceyhan'ın ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliler Yunus G. (32) ve Kemal K.’yi (34) kaçarken yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, levhayı sahipsiz olduğunu sandıkları için aldıklarını öne sürdü.

Cumali Ceyhan ise "Uyarılarımıza rağmen durmayıp, yollarına devam ettiler. ‘Polisi çağırdık’ diye seslendik, fayda etmedi. Şikayetçi olacağım" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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