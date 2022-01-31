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Mete Gazoz Okçuluk Merkezi açıldı

Doğantepe Mahallesi'ne inşa edilen Mete Gazoz Okçuluk Merkezi hizmete başladı. Altındağlı gençler tesise ve okçuluk sporuna büyük ilgi gösterdi. 
Mete Gazoz Okçuluk Merkezi açıldı

Mete Gazoz Okçuluk Merkezi Altındağ'a güneş gibi doğdu. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonu olan milli okçu Mete Gazoz'un isminin verildiği dev tesis, yeni Mete Gazoz'lar yetiştirmek için kapılarını açtı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Altındağ Belediyesi olarak yatırım alanında şampiyon olduğumuz gibi, çok yakında geleceğin şampiyonlarının da adresi olacağız inşallah... Çünkü şampiyonluk en çok Altındağ'a yakışır" dedi.

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ÖRNEK BİR MERKEZ
Okçuluk sporunun Ankara'daki merkezi olan tesisin tüm Türkiye’ye örnek olacağına inandığını söyleyen Başkan Balcı "Milli okçumuz Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda, tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını ülkemize kazandırdı. Kazandığı altın madalya ile ülkemize büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz'un ismini verdiğimiz tesis, inşallah yeni milli sporcuların ve şampiyonların adresi olacak. Altındağlı gençlerimiz ilk günden o kadar büyük ilgi gösterdi, o kadar azimle sarıldı ki oklara, temennimizin gerçek olacağına inancımız tam... Hepsine ilgilerinden ve azimlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Altındağ’ın altın çocuklarıyla gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

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