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Meteorolji'den bu bölgelerde yaşayanlara kritik uyarı!

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Burdur, Isparta çevreleri ile Doğu Anadolu Bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.
Meteorolji'den bu bölgelerde yaşayanlara kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin doğusu, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara kıyıları ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde zamanla güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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