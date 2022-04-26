Meteoroloji 20 il için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Nisan hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre, 20 ilde sağanak yağış etkili olacak. Bazı bölgeler de ise yer yer pus ve sis hadisesi yaşanacakken bazı bölgelerde ise yer yer toz taşınımı meydana gelecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Salı günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne, Kırklareli, Sivas, Kayseri ve Malatya çevreleri ile Kastamonu ve Karabük'ün güneyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
MARMARA
Parçalı bulutlu Salı Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 12°C, 23°C
Parçalı bulutlu, yarın (Salı) çok bulutlu, kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu Salı çok bulutlu, kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 26°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 15°C, 23°C
Az bulutlu
HATAY 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 16°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın doğusu çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu Salı Karabük ve Kastamonu'nun güneyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 9°C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, Salı güneyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ZONGULDAK 13°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 11°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 13°C, 18°C
Az bulutlu ve açık, gece ve sabah yer yer puslu ve sisli
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, Salı bölgenin doğusu ile Malatya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 22°C
Parçalı bulutlu, Salı kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KARS 5°C, 21°C
Parçalı bulutlu, Salı kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MALATYA 11°C, 29°C
Parçalı bulutlu Salı kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
VAN 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu Salı kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla parçalı çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ŞANLIURFA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
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