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Meteoroloji, AKOM ve AFAD'dan uyarı: Marmara için çok kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji 11 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Marmara'da çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bir uyarı da AKOM ve AFAD'dan geldi. Vatandaşların ani su birikintilerine karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
Meteoroloji, AKOM ve AFAD'dan uyarı: Marmara için çok kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi Çevreleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Balıkesir, Muğla, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Yağışların, İstanbul, Yalova, Bartın, Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak, çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Öte yandan, AFAD ve AKOM İstanbul'un her iki yakası ile, Sakarya, Kocaeli ve Sinop'un bazı bölgeleri için şiddetli yağmur uyarısında bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün sabah saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları uyardı. Yapılan paylaşımda İstanbul'da "turuncu" kodlu uyarı yapıldığı görüldü.

SMS'Lİ UYARI

Söz konusu uyarının akabinde AFAD, vatandaşların bugün ve yarın etkili olması beklenen yağışlara karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirten bir mesaj gönderdi.

Cep telefonlarına gönderilen SMS'te "İstanbul'da perşembe ilk saatlerden itibaren çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun" denildi.

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