Meteoroloji duyurdu: Ankara dahil 5 il için sel uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların kuvvetli olmasının beklendiği Çorum, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara ve Konya'da sel uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada “Meteorolojik Uyarı! Yarın öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışların güney ve batı ilçelerde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNUZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Meteoroloji’den alınan bilgiye göre yarın Ankara’da gök gürültülü sağanak yağışa bağlı olarak sel, su baskın, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar beklenmektedir. Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleriyle teyakkuz halinde olup vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz” denildi.