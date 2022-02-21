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Meteoroloji haritayla duyurdu: Birçok ilde günlerce sağanak yağış ve kar var

Yurdun büyük kesiminde sağanak yağış ve kar yağışı etkili olacak. Hafta boyunca sürmesi beklenen yağışların Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de sağanak, Doğu Anadolu'da kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji haritayla duyurdu: Birçok ilde günlerce sağanak yağış ve kar var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yeni haftayla birlikte birçok ilde sağanak yağış ve kar yağışı etkili olacak.

MGM'den yapılan uyarılar şöyle: 

İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

21 ŞUBAT PAZARTESİ

Haftanın ilk gününde İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. 

Yağışların Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz'de etkili olacağı tahmin ediliyor. 

Doğu Karadeniz bölgesinde ise kar var. Kar yağışının Erzurum, Ağrı ve Hakkari çevrelerinde etkili olacağı belirtiliyor. 

BİRÇOK İLDE YAĞIŞ VAR, PERŞEMBE KARA DÖNECEK

Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri de yağış yurdun birçok bölgesinde devam edecek. 

22 Şubat Salı günü Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağanak yağışın çok kuvvetli olması bekleniyor. Çarşamba günü yağışlar devam edecek. 

Perşembe günü ise Ege'nin iç kesimlerinde yağışların kara dönmesi bekleniyor.

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