Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Çok kuvvetli kar yağacak, dışarı çıkmayın

Meteoroloji, bugün öğleden sonra İstanbul'da gittikçe artan bir kar yağışının beklendiğini belirtti. Akşam 18.00'den pazar sabahı 06.00'ya kadar ise çok daha yoğun bir yağış olacak. AFAD da "zaruri değilse dışarı çıkmayın" diye uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yapılan uyarıda, karın etkisini arttıracağı ve önümüzdeki günlerde, karın sağanak şekilde yağmasına karşı vatandaşlara tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunmuştu. Bu uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı çarşamba gününden itibaren etkisi göstermeye başlamıştı.

AKŞAM SAATLERİNDE İSTANBUL'DA YOĞUN KAR

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da bugün (12 Mart) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Bugün akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ: CUMARTESİ AKŞAMI KAR ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter paylaşımında, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre, İstanbul'da bu gece ve yarın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı tahmin ediliyor" dedi.

CUMARTESİ 18.00 İLE PAZAR 06.00 ARASINA DİKKAT

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı geçebileceğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Cumartesi kar yağışının en yoğun olacağı gün olacak" dedi.

AFAD: ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), soğuk ve yağışlı havanın başta İstanbul olmak üzere, 37 ilde etkili olacağını belirterek, il AFAD merkezlerinin teyakkuz durumuna geçirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması istendi.

AKOM'DAN AÇIKLAMA: 87 KIŞI OLMASA DA İKİNCİ SIRAYA YERLEŞİR

Afet Koordinasyon Merkezi Meteoroloji Mühendisi Osman Çaylak, kentte beklenen karla ilgili, "1987 yılı özel bir yıldı. Şu anki beklenen durum 87 yılı kadar olmasa da ikinci sıraya yerleşir" dedi.

12 MART CUMARTESİ HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Mersin, Adana'nın kuzey ve batısı, Osmaniye'nin güney ve doğusu, Hatay, Ankara, Eskişehir, Karaman, Niğde'nin güneyi, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Düzce çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ

Güneydoğu Anadolu’nun güneybatısı ile Mersin, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Bursa, Balıkesir, Yalova, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

YARIN ÖĞLEDEN SONRA ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DOĞU ANADOLU VE KARADENİZ'DE KAR RİSKİ

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Bugün doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 80 KM'YE ÇIKACAK

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa), Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.