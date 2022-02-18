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Meteoroloji saat verip duyurdu: Kar yağışı bekleniyor

Batı kesimlerde sağanak yağış, iç kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji, yağışların yarından itibaren Batı Karadeniz'de de kara döneceğini duyurdu.
Meteoroloji saat verip duyurdu: Kar yağışı bekleniyor

Yurdun bir kısmı, kar ve soğuk hava ile mücadele ederken, Meteoroloji'den Batı Karadeniz'de bulunan iller için uyarı geldi. Yapılan açıklamada söz konusu bölgede, kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısında bulunuldu.

SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de (Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu'nun kuzeyi), yarın sabah saatlerinde yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur (metrekareye 21-50 kilogram), iç ve yüksek kesimlerde ise kuvvetli kara (10-25 santimetre) dönüşeceği tahmin ediliyor.


Bölgede, ulaşımda aksamalar, dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimleri akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

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