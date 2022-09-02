Meteoroloji son raporda İstanbul dahil 10 ili uyardı

Meteoroloji güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; İstanbul, Edirne, Bursa dahil 10 il için sağanak yağış bekleniyor. Hava raporuna göre kısa süreli ama ciddi problemler yaşaması muhtemel olan noktalar söz konusu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu. Yapılan hava tahminlerine göre yaklaşık 10 ilde önemli kütle geçişleri ve yağışlar söz konusu olacak. Bu çerçevede alarm verilen illerde su baskınları, sel ve doluya karşı dikkatli olunması gerekiyor. İşte hava durumu tahminleri:

Yedi günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, "(1-7 Eylül 2022) Hava sıcaklıklarının ülkemizin iç ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde, batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredeceği, Pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak düşeceği tahmin ediliyor." denildi.

TÜM BÖLGELERDE HAVA DURUMU UYARISI ALAN İLLER VAR

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri,Sinop, Muğla'nın iç kesimleri, Aydın'ın doğusu ve Denizli'nin batı çevreleri ile bu akşam saatlerinde Kütahya, Tokat, Trabzon çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.