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Meteoroloji tahminleri güncelledi: Kar yağışı günlerce sürecek

Soğuk ve yağışlı hava yeniden tüm yurdu etkisi altına alıyor. Yurdun çok büyük kesiminde kar yağışı görülecek. Yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da meşhur 87 kışını hatırlatacak kar yağışı olabilir.
Meteoroloji tahminleri güncelledi: Kar yağışı günlerce sürecek

Bugünden itibaren tüm yurtta yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Marmara, İç Anadolu, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış görülecek. İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da da kar yağışı etkili olacak. 

DOĞU ANADOLU'DA KAR, DİĞER TÜM BÖLGELERDE SAĞANAK

Ankara'da sıcaklık 8, İstanbul'da 7, İzmir'de ise 15 derece olacak. Türkiye'nin üç büyük şehrinde de sağanak yağış görülecek. 

Erzurum, Muş, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde ise kar yağışının şiddetli olabileceği belirtiliyor.

SAĞANAK YERİNİ KARA BIRAKACAK, HAFTA SONU DEVAM EDECEK

Yarın ise birçok kentte sağanak yağış yerini kar yağışına bırakacak. 

Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum ve çevre illerinde kar yağışının çok şiddetli olması bekleniyor. 

Perşembe günü ise kar yağışı batı bölgelerde de kendini gösterecek. Kar yağışı hafta sonu boyunca devam edecek. 

İSTANBUL'DA SON 35 YILIN EN KUVVETLİ YAĞIŞI OLABİLİR

Bu sene ocak ve şubatta yoğun kar yağışı alan Türkiye, yarından itibaren Sibirya soğuk havasının etkisine girecek. Uzmanlar, 1987'den sonra en güçlü karın yağacağını açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yarın gece karla karışık yağmur, perşembeden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı beklenmektedir" uyarısını yaptı.

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