  • BIST 2.494,37
  • Altın 928.796
  • Dolar 14.6295
  • Euro 15.8157
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 9 °C
»

Meteoroloji tarih verip uyardı: Günlerce sürecek

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; Türkiye yarından itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. Sağanak yağış; yurdun büyük bölümünde perşembe gününe kadar etkili olacak.
Meteoroloji tarih verip uyardı: Günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güneydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

PUS VE SİS OLAYINA DİKKAT

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

Hava bugün ülke genelinde açık
Hava bugün ülke genelinde açık

İÇ KESİMLERDE VE KUZEYDE SICAKLIK ARTIYOR

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

YARINDAN İTİBAREN SAĞANAK YAĞIŞ

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Öte yandan yarından itibaren yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisine giriyor. Yağışlar perşembe gününe kadar yurdun büyük bölümünde aralıksız devam ediyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIK

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 20, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 17, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

İZMİR: 25, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu.

KOCAELİ: 24, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

EDİRNE: 25, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

MANİSA: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

ADANA: 24, Az bulutlu.

ANTALYA: 24, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

MERSİN: 21, Az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 23, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

KONYA: 22, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

SİVAS: 15, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

BOLU: 20, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

KASTAMONU: 21, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

SAMSUN: 18, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 15, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 11, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 10, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 22, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 23, Parçalı ve az bulutlu.

SİİRT: 22, Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 25, Az bulutlu ve açık.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evleriyle birlikte tüp bebek hayalleri de yanan aileye, valilik sahip çıktı14 Nisan 2022 Perşembe 18:27
  • Bursa'da çiftlikte yangın: 4 bin tavuk öldü14 Nisan 2022 Perşembe 16:26
  • Balıkçılar: Mayın yüzünden 15 gün erken paydos ettik14 Nisan 2022 Perşembe 16:25
  • Direksiyonda rahatsızlandı; otomobili evin bahçesine daldı14 Nisan 2022 Perşembe 16:24
  • Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor!14 Nisan 2022 Perşembe 09:24
  • Maden ocağındaki iş kazasında ölen işçi toprağa verildi13 Nisan 2022 Çarşamba 22:17
  • 8 yaşındaki Kaan, tatil için gittiği İstanbul'da kazada yaşamını yitirdi13 Nisan 2022 Çarşamba 19:10
  • 12'nci Fotoğraf Yarışması’na başvurular başladı13 Nisan 2022 Çarşamba 18:10
  • Sultangazi'de otomobil park halindeki kamyonun altına girdi13 Nisan 2022 Çarşamba 16:14
  • Raylar üzerindeki sığırcık sürüsünü fotoğrafladı13 Nisan 2022 Çarşamba 11:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti